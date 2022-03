ACP-baas hervat werk na onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Gerrit van de Kamp kan zijn werk als voorzitter van politievakbond ACP hervatten. De bond meldt dat uit onderzoek niet is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Baarn

Het bondsbestuur biedt hem excuses aan. Van de Kamp zal de bond wel minder hiërarchisch aansturen, zo hebben zij afgesproken.

Van de Kamp legde medio februari zijn werkzaamheden neer na twee anonieme meldingen. De vakbond schakelde een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau in om verder onderzoek te doen. ‘Wij realiseren ons dat dit proces anders had moeten verlopen’, constateert het bondsbestuur woensdag in een persbericht. Het bestuur zegt dat de afgelopen weken een zware wissel hebben getrokken ‘op diverse betrokkenen, zoals de anonieme melders, de voorzitter met zijn gezin, de werkorganisatie, de vrijwilligers en leden’.

De leden zijn woensdagochtend geïnformeerd. Het bestuur heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Van de Kamp als..

