Verkeersles via Minecraft-variant

Amersfoort

Kinderen op de basisschool kunnen vanaf vandaag spelenderwijs, in een virtuele game, verkeersles krijgen. Het gaat om een variant op het spel Minecraft, een onder kinderen populaire videogame. Op deze manier verkeersles krijgen, aanvullend op reguliere verkeerslessen, is ‘helemaal nieuw, op wereldschaal’, aldus de ontwikkelaar Veilig Verkeer Nederland (VVN). Kinderen kunnen aan de hand van ‘verhaallijnen’ binnen het spel in een virtuele wereld oefenen met wat ze via de VVN-verkeersmethode geleerd hebben.

