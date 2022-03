‘Schrap de norm dat elke inwoner binnen 45 minuten op een spoedeisende hulp kan zijn’

Het is niet langer noodzakelijk dat elke inwoner van Nederland binnen 45 minuten een spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis kan bereiken. Deze 45 minutennorm, die sinds 2002 deze snelle toegang garandeert en een van de fundamenten is onder het huidige ziekenhuislandschap, moet op de schop.

Utrecht

Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een langverwacht, veelomvattend advies over de toekomst van de acute zorg. Het ligt voor de hand dat het kabinet het advies overneemt. Al in 2020 concludeerde de Gezondheidsraad dat de 45 minutennorm geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing kent. En minister Ernst Kuipers schreef vorige maand nog aan de Kamer dat ‘niet-medisch onderbouwde bereikbaarheidsnormen’ kwaliteit van zorg niet in de weg mogen zitten.

Volgens de NZa zit de 45 minutennorm doelmatige zorg in de weg, doordat er mede door de norm nu SEH’s openblijven waar zich dagelijks slechts zo’n tien ambulances melden. Bovendien is de norm ouderwets geworden: ambulances zijn veel beter dan in 2002 uitgerust om patiënten..

