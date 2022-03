Kabinet schaalt verder af: mondkapje niet langer verplicht in ov, testen voor toegang verdwijnt helemaal

Nu de situatie in de ziekenhuizen onder controle blijft, zet het kabinet de volgende stap in de afschaling van de coronabeperkingen: ook grote evenementen worden toegankelijk zonder testbewijs. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verdwijnt. Het thuiswerkadvies vervalt.

Daarmee zet het kabinet per 23 maart de volgende stap in de afschaling van de coronabeperkingen. De testverplichting voor grote evenementen was het laatste restant van het 3G-beleid dat sinds het najaar op grote schaal van kracht was. Nu ook dat vervalt, zijn de qr-codes voorlopig nergens meer nodig om toegang te krijgen.

Het Outbreak Management Team, de belangrijkste raadgever van het kabinet, suggereerde maandag nog om een deel van de maatregelen in stand te houden. Het team ziet nog veel onzekerheden. ‘Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt’, aldus het advies. Hoewel het hoge aantal b..

