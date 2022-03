OMT wil thuiswerkadvies en mondkapjes in ov behouden

Het Outbreak Management Team wil een aantal basismaatregelen en ‘generieke adviezen’ tegen het coronavirus in stand houden. Onder andere het gedeeltelijke thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht zouden nog niet zomaar afgeschaft moeten worden, zo schrijft de adviesgroep in zijn meest recente advies.

Vorige week lekte uit dat het kabinet een groot deel van de resterende coronamaatregelen per 23 maart wil afschaffen. Hoewel de besmettingen blijven stijgen, is de situatie in de ziekenhuizen nog steeds onder controle. Het OMT heeft twijfels bij de voorgenomen versoepelingen, maar benadrukt dat de keuzes uiteindelijk aan het kabinet zijn. Dinsdag maakt minister Kuipers bekend wat er met de nu nog geldende coronaregels gebeurt.

‘Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt’, zo staat in het advies. Het stijgende aantal besmettingen zal naar verwachting leiden tot een ‘relatief beperkte’ toename..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .