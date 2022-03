Dijkgraaf: vorig jaar 1600 meer vroegtijdige schoolverlaters

Den Haag

In totaal verlieten 24.385 leerlingen het onderwijs zonder papiertje, schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat zijn er 1619, of ruim 7 procent, meer dan het jaar ervoor. Volgens de minister hebben waarschijnlijk verschillende factoren een rol gespeeld. Zo zijn er bijvoorbeeld meer leerlingen doorgestroomd naar het mbo, omdat er in 2020 geen centraal eindexamen was vanwege de coronacrisis. Een aantal van hen had normaal gesproken hun examen niet gehaald, en viel eenmaal op het mbo alsnog uit. Ook maakten waarschijnlijk meer leerlingen de verkeerde studiekeuze, omdat voorlichtingsdagen door corona vaak slechts online konden. Verder dragen de toegenomen psychische klachten en de aangetrok..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .