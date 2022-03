OM eist tbs na dodelijke steekpartij in Zeeland

Middelburg

Van den D. kreeg 42 messteken op zijn boerenerf in het Zeeuwse Biggekerke. Een dochter, met wie Van den D. in scheiding lag, ontkwam door zich op te sluiten in de badkamer van haar ouderlijk huis en 112 te bellen. De officier van justitie verdenkt Van den D. van moord en een poging tot moord. Volgens deskundigen lijdt de Zeeuw aan verschillende stoornissen waardoor hij geen vrije keuze had. Door de aangekondigde scheiding had hij ‘in enorme razernij’ op het slachtoffer ingestoken.

De relatiebreuk ervoer de geesteszieke Van den D. zodoende als een ‘verbanning uit het paradijs’. Dat ontregelde hem fors, stelden de onderzoekers. Ze vinden dat de Zeeuw volledig ontoerekeningsvatbaar is voor de misdrijven. Het OM..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .