2,7 miljoen kijkers Boer Zoekt Vrouw

Dat is vergelijkbaar met de seizoenstart van de vorige serie die in december 2020 eveneens met ruim 2,3 miljoen belangstellenden begon. Het is de eerste keer dat de kijkcijferhit van Omroep MAX te zien is op zaterdag. De afgelopen jaren was de show, waarin tien amateurbakkers het tegen elkaar opnemen, steeds op zondagavond te zien.