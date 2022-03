Serie SpangaS stopt na vijftien jaar

Hilversum

Aan de jeugddramaserie SpangaS komt op 28 april na vijftien jaar een einde. In het programma van KRO-NCRV wordt aandacht besteed aan thema’s als pesten, armoede, rouw en lhbti-kwesties. Volgens Suzanne Kunzeler, genremanager drama op NPO 3, wordt het tijd om de boodschap op een andere manier aan het jonge publiek over te brengen. ‘Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen spiegelen aan anderen en zo in contact komen met onderwerpen die ze aan het denken zetten.’ In totaal zijn er ruim 2500 afleveringen, twee spin-offs, twee speelfilms en een podcastserie gemaakt.

