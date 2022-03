Benzineprijzen naar recordhoogten sinds inval in Oekraïne, Nederland koploper in accijnzen

De Nederlandse benzineprijzen stijgen sinds de inval in Oekraïne tot ongekende hoogte, maar nergens in Europa wordt ook zoveel belasting betaald over benzine.

Nergens in Europa zijn de benzineprijzen zo hoog als in Nederland, en nergens wordt ook zoveel accijns op de brandstof gerekend als hier. Zaterdag was de landelijke adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor een liter Euro95 2,46 euro, volgens cijfers van UnitedConsumers. Twee dagen eerder, op donderdag 10 maart, piekte de benzineprijs voor het eerst zelfs op 2,50 euro per liter. De adviesprijs wordt vooral langs de snelweg gehanteerd, daarbuiten is een liter benzine zo’n 10 tot 20 cent goedkoper.

De bescheiden afname van de benzineprijs die vanaf vrijdag zichtbaar was valt samen met de aankondiging van het kabinet om de accijns op brandstoffen en de btw op energie te verlage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .