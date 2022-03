Camera op broedende slechtvalken

De klokkentoren van het Rijksmuseum in Amsterdam herbergt een paartje broedende slechtvalken. De vogels zoeken de toren van het museum al een paar jaar op, maar dit jaar zijn hun activiteiten live en van dichtbij te volgen via een camera van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland.

De Vogelbescherming verwacht dat de valken elk moment het eerste ei kunnen leggen. Slechtvalken broeden graag zo hoog mogelijk. Ze zoeken daarom graag hoge gebouwen in de stad op. In Amsterdam zitten acht paartjes slechtvalken. In de stad is voedsel in overvloed, zegt de Vogelbescherming: de stadsduiven.

Bij een paar slechtvalken op een televisietoren in het Brabantse De Mortel staat al veel langer elk voorjaar een camera van Beleef de Lente. Die beelden zijn erg populair, omdat slechtvalken spectaculair gedrag vertonen bij hun nest. Vorig jaar trok Beleef de Lente 1,7 miljoen unieke kijkers. De camera’s gaan uit als in alle nesten de jongen zijn uitgevlogen.

