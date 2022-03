Ooit werd Nederland door een machtig buurland ingelijfd en daar profiteerden we van

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 9: de erfenis van Napoleon.

De Franse keizer Napoleon Bonaparte heet de geestelijke vader van eigenaardige Nederlandse achternamen als Poepjes, Huisintveld en Naaktgeboren. De gedachte is verklaarbaar. Na de inlijving bij het Franse keizerrijk, in 1810, gold in Nederland het Franse recht, de Code Napoléon of Code Civil, het burgerlijk wetboek. Volgens de Code Civil moesten de mensen op het gemeentehuis hun familienaam bevestigen of een nieuwe familienaam aannemen. Volgens de overlevering kozen velen een eigenaardige achternaam kozen, zoals Poepjes, Huisintveld of Naaktgeboren, uit protest tegen de Franse bezetter.

Toch is er reden tot twijfel. Zo had Napoleon aanvankelijk niet zo’n slechte naam. Toen hij kort na de inlijving een bezoek bracht aan ‘de Hollandsche dep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .