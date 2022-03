Kortjes NL (11)

De leiders van de EU-landen willen over twee weken knopen doorhakken over de manier waarop de EU de hoge energieprijzen naar beneden kan krijgen. ‘We gaan kijken wat Europa daar gezamenlijk aan kan doen’, zegt premier Mark Rutte. ‘Er zijn geen taboes.’ De stook- en tankkosten breken al maanden record na record en de roep om die Europees aan te pakken klinkt steeds luider. <

Nog geen advies van ministerie over Gazprom

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen officieel advies uitgebracht over wat overheden en waterschappen kunnen doen met hun contracten met Gazprom Energy NL, vertelt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. ‘Wel komen er geluiden van het ministerie dat het niet zomaar raadzaam is om contracten af te breken.’ <

beeld anp

Bonden: koopkrachtplan kabinet gaat te laat in

Het pakket aan steunmaatregelen van de overheid is ‘een goede eerste stap’, maar de ingangsdatum van 1 juli is te laat. Dat zegt vakbond CNV in een eerste reactie op de aangekondigde maatregelen om het koopkrachtverlies te beperken. FNV vindt de compensatie van 800 euro voor de laagste inkomens mooi, maar stelt dat er ‘veel meer nodig is’. <

5 miljoen voor herstel koopkracht BES-eilanden

Van de 2,8 miljard euro die het kabinet uittrekt voor koopkrachtherstel, gaat 5 miljoen euro naar de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) moet de precieze invulling van het pakket nog worden vastgesteld. <

Aanhouding op school Haren om nepwapen

In een school in het Groningse Haren is vrijdag iemand gearresteerd met een nepvuurwapen. De politie ging daarnaartoe na een melding over een verdachte situatie op de school aan de Kerklaan. De verdachte is iemand van buiten de school, dus het gaat niet om een leerling of leraar, aldus een politiewoordvoerder. <

Camera op broedende valken op Rijksmuseum

De klokkentoren van het Rijksmuseum in Amsterdam herbergt een paartje broedende slechtvalken. De vogels zoeken de toren van het museum al een paar jaar op, maar dit jaar zijn hun activiteiten live en van dichtbij te volgen via een camera van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland. De Vogelbescherming verwacht dat de valken elk moment het eerste ei leggen. <

beeld anp

CDA Bergen betreurt opstappen wethouder

Het CDA in Bergen (Noord-Holland) zegt te betreuren dat CDA-wethouder Klaas Valkering zijn functie heeft neergelegd. Hij is opgestapt na ophef om een campagneboodschap van het CDA die donderdag in de gemeente is verspreid. Omdat deze brief leek op een officiële gemeentebrief voelden mensen zich misleid. Valkering had de brief ondertekend als CDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als wethouder. <

In beslag genomen pantserwagens stokoud

De twee pantserwagens die donderdag door politie en marechaussee van de A2 bij Gronsveld (Limburg) zijn gehaald, blijken Amerikaanse M8 Greyhounds uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. De met mitrailleurs uitgeruste voertuigen zijn gewilde verzamelobjecten. De bijbehorende munitie was onklaar gemaakt, blijkt achteraf, zei een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee vrijdag. Aanvankelijk werd gevreesd dat de munitie nog scherp was. <

In 20 gemeenten acties voor klimaat

In twintig gemeentes in Nederland voeren mensen zaterdag actie voor het klimaat. Zo lopen Maastrichtenaren een klimaatmars door de stad en vindt in Eindhoven een duurzame modeshow plaats. Daarmee willen de actievoerders aandacht vragen voor het klimaat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. ‘De gemeente maakt meer klimaatbeleid dan je denkt’, stelt Inge Kouw van de Klimaatcoalitie Eindhoven. ‘Denk bijvoorbeeld aan groen in de stad en het openbaar vervoer.’ <

Coulanceregeling voor schade overstroming

Mensen die in juli vorig jaar schade hebben geleden door beken en stromen die overstroomden in Limburg en Noord-Brabant krijgen hun schade vergoed door de overheid. Er is een coulanceregeling opgetuigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die regeling was nodig omdat veel mensen niet voor deze schade verzekerd waren. De overheid keerde al schadevergoedingen uit via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). <

‘Overheid gaat opvang Oekraïners overnemen’

Oekraïners die nu bij iemand in huis worden opgevangen, gaan op termijn naar een locatie die door de overheid is gefaciliteerd. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ‘ligt het voor de hand’ dat dit ‘op een gegeven moment’ zal gebeuren. Wanneer dit precies aan de orde is, zei de staatssecretaris niet. Inmiddels hebben 25.000 gastgezinnen zich gemeld. <

Huwelijksfoto Mata Hari brengt 1000 euro op

Een huwelijksfoto van Margaretha Zelle (beter bekend als Mata Hari) en haar echtgenoot Rudolph MacLeod heeft op een veiling 1062,60 euro opgebracht (exclusief de veilingkosten), meldt het postzegelveilinghuis van René Hillesum Filatelie in Zwijndrecht. De foto is op of rond de huwelijksdag op 11 juli 1895 gemaakt. De inzet was 100 euro. <

EU wil pauze in overleg over atoomakkoord Iran

Het overleg over het reanimeren van het atoomakkoord met Iran moet tijdelijk worden stilgelegd, vindt de Europese Unie. Dat is nodig door ‘factoren van buitenaf’, zegt gespreksleider en buitenlandchef Josep Borrell. Hij lijkt te verwijzen naar nieuwe wensen van medeonderhandelaar Rusland, die ook over de samenhang met Oekraïne-sancties wil praten. Een slottekst ligt volgens Borrell ‘in feite klaar en op tafel’. <

‘Gebruik tegoeden van Russen voor vluchteling’

De Europese Unie moet overwegen de wegens haar sancties bevroren tegoeden van de Russische centrale bank of van oligarchen te gebruiken voor Oekraïense vluchtelingen, vindt de fractievoorzitter van de christendemocraten in het Europees Parlement. Op die manier zou het regime ‘financieel verantwoordelijk worden gesteld’ voor de oorlog in Oekraïne, stelt Manfred Weber. <

beeld anp

VK straft Russische parlementariërs

Het Verenigd Koninkrijk straft 386 leden van het Russische Lagerhuis voor hun rol bij de oorlog in Oekraïne. Zij krijgen een inreisverbod opgelegd. Ook worden hun tegoeden in het VK bevroren en mogen ze er geen zaken meer doen. Niet alle leden van de Doema krijgen sancties opgelegd. Het gaat alleen om de politici die hebben gestemd voor de erkenning van Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten en Rusland toestemming hebben gegeven om daar militair actief te worden. <

Duitse berichtgeving uit Rusland hervat

De Duitse publieke omroepen ARD en ZDF hervatten hun berichtgeving uit Rusland. Ze waren daar eerder deze maand tijdelijk mee gestopt vanwege een wet die bepaalt dat de verspreiding van ‘nepnieuws’ over het leger leidt tot celstraffen en boetes. De correspondenten in Moskou gaan nu weer aan het werk. <

Excuses Noord-Ierland om kindermishandeling

De regering en het parlement van Noord-Ierland hebben excuses aangeboden aan slachtoffers van tientallen jaren kindermisbruik in opvangtehuizen die onder leiding stonden van de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen. In het parlement in Belfast werd stilgestaan bij het leed van de slachtoffers en een officiële spijtbetuiging uitgesproken. <

Saoedische blogger Badawi vrijgelaten

De Saoedische blogger, schrijver en activist Raif Badawi is na tien jaar gevangenis vrijgelaten, heeft zijn vrouw gemeld. Hij heeft zijn straf uitgezeten, maar mag Saoedi-Arabië de komende tien jaar niet verlaten. De 38-jarige Badawi belandde in juni 2012 in de cel en werd twee jaar later veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, een boete van bijna een kwart miljoen euro en een reisverbod. <

beeld anp

Chinese miljoenenstad gaat in lockdown

Alle 9 miljoen inwoners van de Chinese stad Changchun moeten vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen in lockdown. De maatregel is vrijdag ingegaan, de dag waarop China voor het eerst in twee jaar weer meer dan duizend nieuwe besmettingen rapporteerde. In Changchun, waar veel industrie is, mag per huishouden een persoon elke twee dagen naar buiten om eten en andere benodigdheden te halen. <

Acteur Jussie Smollett veroordeeld tot celstraf

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett krijgt 150 dagen gevangenisstraf voor het in scène zetten van een aanval op hem en het liegen daarover tegen de politie. Ook krijgt hij een boete van 25.000 dollar (bijna 23.000 euro) en moet Smollett volgens Amerikaanse media 120.000 dollar terugbetalen aan de stad Chicago. <

beeld anp

Boeren willen meer geld voor eieren door oorlog

Als supermarkten geen hogere inkoopprijzen gaan betalen voor eieren, wordt het onzeker of ze met Pasen nog wel te koop zijn. Door de oorlog in Oekraïne zijn de voerkosten voor pluimveehouders zo hard gestegen dat ze geld moeten toeleggen op ieder ei dat ze produceren. Als dat te lang duurt, is het voor pluimveehouders onhoudbaar om nog eieren te blijven leveren, waarschuwt vereniging LTO Pluimveehouderij/NOP. <

Benzineprijs bij veel pompen weer omlaag

Benzine en diesel worden bij veel pompen in Nederland dit weekend iets goedkoper, na de forse prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen van zeker drie grote oliemaatschappijen zaterdag met meerdere centen omlaag. De literprijs voor Euro95 (E10) zou 4 cent zakken bij de partijen. Een andere aanbieder houdt zijn prijzen evenwel constant. <

Meer zoekopdrachten voor elektrische auto

Door de hoge brandstofprijzen zijn veel meer Nederlanders op zoek naar elektrische auto’s. Ook hybride auto’s zijn steeds populairder, merken autozoekmachines Gaspedaal.nl en Autotrack.nl. Die trend is al enkele maanden zichtbaar, maar met name deze maand versnelde die. Ten opzichte van februari groeide het aantal zoekopdrachten naar elektrische auto’s bij Gaspedaal.nl met de helft. <

Toch 35 miljoen voor startende ondernemers

Het kabinet komt toch met een steunregeling voor startende ondernemers die het afgelopen halfjaar last hebben gehad van coronabeperkingen, maar niet in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). Voor de regeling is 35 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe steunregeling is bedoeld voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. <