Yesilgöz wil boa’s zonder hoofddoek

Den Haag

In de praktijk betekent het dat boa’s in dienst bijvoorbeeld geen keppel, kruis of hoofddoek meer dragen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze hierover in gesprek te gaan met gemeenten. Het uniform voor boa’s moet dezelfde ‘neutraliteit, landelijke uniformiteit en herkenbaarheid’ krijgen als politie-uniformen. Hoe de richtlijn er precies uit gaat zien, kan de minister nu nog niet zeggen. Daarover gaat ze in gesprek met gemeenten. Voor agenten in functie is het nu al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Yeşilgöz komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .