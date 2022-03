Schiphol zet verwarming lager voor Giro555

Schiphol

Een woordvoerster zegt dat de actie direct is ingegeven door de oorlog in Oekraïne. ‘We vroegen ons af wat wij konden doen en hebben dit bedacht’, zegt ze. Volgens haar loopt de actie in elk geval in maart en april: ‘De ervaring leert dat er dan nog wordt gestookt en dat we met 1 graad lager dus verschil kunnen maken.’ Maar een echte einddatum voor de stookactie is er niet, dat hangt ook af van de buitentemperatuur. Hoeveel de luchthaven denkt te kunnen besparen en dus kan overmaken aan Giro555 is daarom ook nog niet te zeggen.

energieverbruik

Schiphol is al langer bezig zijn energieverbruik terug te dringen. De elektriciteit op de luchthaven komt van windenergie, en een groot gedeelte van de terminal, d..

