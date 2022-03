‘Tunnelvisie in forensisch onderzoek MH17’

Badhoevedorp

Volgens de verdediging is er te erg gefocust op het scenario dat een Buk-raket verantwoordelijk moet zijn geweest. Door deze tunnelvisie zijn mogelijke andere raketten buiten zicht gebleven, stellen de advocaten.

Zo is aangehaald dat een van de deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die eerder al onderzoek had gedaan naar de metaaldelen die zijn gevonden in de cockpit en de lichamen van slachtoffers, vervolgens is gevraagd of er ook andere raketten verantwoordelijk konden zijn voor de explosie. ‘Maar hij had al een eerdere conclusie getrokken over het gebruik van een Buk-raket. Dan ben je buitenspel als onbevooroordeelde onderzoeker.’

Ook meldt de verdediging dat het Openbaar Ministerie al in september 2016 ..

