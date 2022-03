Debatten in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Op NPO Radio 1 trekt het programma Spraakmakers naar verschillende gemeenten om problemen aan de kaak te stellen. In het programma In de Kantine is zaterdag een lijsttrekkersdebat met de aanvoerders van de vijf grootste partijen in Rotterdam, onder meer over de problemen op de huizenmarkt, veiligheid in de stad en jeugdzorg. Het radioprogramma Haagse Lobby gaat maandagavond naar de gemeente Vijfheerenlanden voor een debat over energie en duurzaamheid.

Op dinsdag 15 maart komt de NOS met een tv-programma waarin twaalf lokale lijsttrekkers met elkaar in gesprek gaan over thema’s met lokale impact, onder leiding van Winfried Baijens. Daarna leidt Rob Trip een debat met acht landelijke partijleiders. Ook komen daar vier lijsttrekkers van..

