Inspectierapport Haga Lyceum openbaar

Den Haag

De onderwijsinspectie mag een rapport over bestuurlijke kwesties bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum (CHL) gewoon publiceren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag, waar de school een kort geding hiertegen had aangespannen, vrijdag bepaald. De inspectie heeft volgens de uitspraak niet onrechtmatig gehandeld door passages op te nemen waar de islamitische school het niet mee eens is. In het rapport concludeert de inspectie dat de school aan geen van de ‘herstelopdrachten’ die haar in 2019 zijn meegegeven volledig heeft voldaan.

