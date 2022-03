Kabinet gaat extra huizenbouw afdwingen: ‘De vrijblijvendheid moet er echt vanaf’

Om het gigantische woningtekort in Nederland op te lossen, gaat het kabinet extra huizenbouw afdwingen. Het Rijk maakt nog dit jaar ‘afdwingbare prestatieafspraken’ met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het aantal nieuw te bouwen woningen, het bouwtempo en de prijsklasse.

Den Haag

‘Eind 2022 moet voor iedere regio duidelijk zijn hoeveel woningen er de komende tien jaar jaarlijks bij komen. Inclusief wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties’, schrijft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting in zijn vrijdag gepresenteerde woonplannen. Het doel is nog steeds: 100.000 nieuwe woningen per jaar erbij, al zal dat aantal pas vanaf 2024 gehaald worden.

Zeker is dat twee derde van de nog te bouwen nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Van de 900.000 woningen die er volgens plan tot en met 2030 gebouwd moeten worden, zullen er 600.000 in de ‘betaalbare’ categorie moeten vallen.

Het gaat om 350.000 woningen in het middensegment (zowel huur als koo..

