‘Op scholen in de VS krijgen kleuters al les over de Azteken, hier verzamelen ze blaadjes voor het thema herfst’

Nijmegen

Plots veert lerarenopleider Erik Meester (35) op uit zijn stoel en loopt naar de achterzijde van zijn werkkamer op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft zojuist een begeesterd betoog afgestoken over ‘het bedroevende niveau’ van populaire lesmethoden in het primair onderwijs. En daar wil hij graag wat praktijkvoorbeelden van laten zien.

De lesboeken liggen in een rijtje uitgestald. Meester pakt een aardrijkskundeboek, bestemd voor leerlingen in groep 7. Met lichte hoon in zijn stem leest hij een simpele tekst voor, die amper tien regels beslaat. Het gaat over Joël, zoon van een wijnboer, die vertelt over de goede oogst van dit jaar.

‘Kennis gaat altijd vooraf aan vaardigheden, niet andersom.’

‘Dan volgt vraag 1..

