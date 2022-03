Geestelijk verzorgers in het Groningse aarbevingsgebied kunnen door na gesteggel. Voorlopig dan

Het werk van geestelijk verzorgers in het aardbevingsgebied kan dit jaar doorgaan. Hoe dat er volgend jaar uitziet, is nog onduidelijk. Over de financiering van geestelijk verzorgers is al jaren discussie.

De ‘proatbus’, waarmee geestelijk verzorgers slachtoffers van de aardbevingen in de provincie Groningen opzoeken, parkeerde dinsdagmiddag voor de Tweede Kamer in Den Haag. Het Platform Kerk en Aardbeving wil dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor geestelijk verzorgers in de provincie Groningen. De

Enkele maanden geleden leek het er nog op dat de Proatbus - een rondrijdende bus waar Groningers in het aardbevingsgebied met hun zorgen terecht kunnen - definitief stil zou komen te staan. Want de subsidie voor de geestelijk verzorgers van GVA Groningen - in totaal zo’n 2,5 ton per jaar - liep ten einde. ‘We waren van plan de deur achter ons dicht te trekken’, zegt projectleider Gerard Agterkamp.

En dat terwijl de Tweede Kamer in april vorig jaar unaniem had ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om voor meerdere jaren geld beschikbaar te stellen voor geestelijk verzorgers. In aanloop naar een debat over de gaswinning donderdag blijkt uit navraag dat geestelijk verzorgers daar nog altijd op wachten.

Agterkamp is intussen..

