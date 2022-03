Politicoloog Simon Otjes: ‘Lokale partij profiteert van landelijke versplintering’

We weten veel te weinig hoe de circa 8500 raadsleden in Nederland te werk gaan in de lokale politieke arena, zegt politicoloog Simon Otjes. In kleine gemeenten stemmen raadsleden veel vaker mee met de coalitie dan in grote gemeenten, blijkt uit onderzoek dat hij leidde. Hoe dat komt, is nog de vraag.

Zijn interesse voor de politiek zat er al jong in, vertelt Simon Otjes, docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden aan het begin van het gesprek. ‘Die was er al op de basisschool, toen ik een werkstuk maakte over het Europees Parlement’, herinnert hij zich. ‘Mijn politieke interesse hing toen nog vooral samen met mijn aandacht voor topografie. Wel kreeg ik al in de gaten dat politieke samenwerking tussen landen belangrijk is. Op de middelbare school werd mij het belang van politiek nog duidelijker. Daarom ben ik later op de universiteit gaan onderzoeken welke rol politiek speelt in het nemen van besluiten.’

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Hoe staan onze lokale democratieën ervoor?

‘Hoe de lokale democratie – po..

