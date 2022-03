Bezoek voor vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag ruim de tijd genomen om te luisteren naar de belevenissen van Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn gearriveerd. Het paar was op bezoek bij Oekraïners die zijn ondergebracht in legerplaats Harskamp, in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede. De koning en de koningin besloten elk gesprek met vluchtelingen met ‘Take care, zorg goed voor jezelf’. In Harskamp zijn sinds een week 950 Oekraïners tijdelijk gehuisvest en daarmee zit de legerplaats helemaal vol.