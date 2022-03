‘Mondkapje verdwijnt op 23 maart uit het ov’

Het kabinet wil per 23 maart alle coronamaatregelen afschaffen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

Den Haag

Dit betekent dat er in het openbaar vervoer geen mondkapjes meer verplicht zijn. In het vliegtuig moet het mondkapje nog wel op, omdat het hier om Europese regels gaat. Het testen voor toegang bij grote evenementen wordt eveneens geschrapt. Het advies om deels thuis te werken, zou naar verluidt zelfs dinsdag al worden ingetrokken. De basisregels, zoals handen wassen, blijven nog wel gelden. Het OMT moet nog een advies geven. Het team komt vrijdag bij elkaar. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit. De afgelopen tijd zijn al veel coronamaatregelen afgeschaft. Mensen mogen al weer een tijdje meer bezoekers thuis ontvangen, er kan weer worden gesport en de horeca is open.

