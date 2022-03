Yesilgöz: fouten in brief van VN-rapporteur

De brief waarin VN-rapporteur Nils Melzer tekst en uitleg vraagt bij hardhandig politie-ingrijpen tijdens coronaprotesten was op punten ‘onjuist en onvolledig’.

Den Haag

Dat staat in het antwoord dat minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hem namens het kabinet heeft gestuurd. Ze stelt daarin dat er goede procedures zijn om uitwassen van politiegeweld aan te pakken en te voorkomen.

Melzer stuurde begin januari een brief aan de Nederlandse regering naar aanleiding van politiegeweld op drie momenten. Hij wilde een verklaring voor de inzet van een waterkanon tijdens een avondklokprotest in Eindhoven in januari vorig jaar, het optreden van de mobiele eenheid op 14 maart 2021 in Den Haag en politieoptreden in Amsterdam op 2 januari van dit jaar.

Yeşilgöz stelt dat Melzer ten onrechte de indruk wekt dat de politie in Den Haag willekeurig wapenstokken, traangas en een waterkanon inzette en in de lucht schoo..

