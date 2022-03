Nog steeds problemen in jeugdgevangenissen

Jeugdgevangenissen kampen nog steeds met een tekort aan personeel en mede daardoor aan plaatsen voor jongeren. Het extra geld dat vorig jaar oktober is vrijgemaakt en de maatregelen die zijn getroffen, zijn nog niet echt merkbaar op de werkvloer, melden de vier inspecties die toezicht houden op de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in een rapport.

Den Haag

De inspecties gingen vorig jaar aan de slag toen bleek dat er een nijpende situatie was ontstaan in de jeugdgevangenissen en er grote zorgen bestonden over de dagelijkse gang van zaken, zoals het toezicht op en de begeleiding van de gestrafte jongeren. Dat leidt tot veel incidenten en onrust, geven de JJI’s aan. Ook voldoen instellingen maar amper aan de wettelijke eisen voor het dagprogramma, zoals scholing. Door uitval van bijvoorbeeld groepsleiders zitten jongeren langer dan gewenst in hun kamer.

Volgens de inspecteurs zijn de instellingen weliswaar hard aan de slag gegaan om de problemen aan te pakken, maar is het vooral lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Er is een wervingscampagne ingezet, maar zowel in de zorg- als de j..

