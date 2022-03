E-bike populairder dan gewone fiets

Bunnik

Voor het eerst zijn vorig jaar meer nieuwe elektrische fietsen verkocht dan ‘gewone’ fietsen. Iets meer dan de helft van de nieuw verkochte fietsen in 2021 had elektrische ondersteuning, wat een jaar eerder nog een paar procent lager lag. Wel daalde de fietsverkoop door leveringsproblemen flink, stellen RAI Vereniging en BOVAG. Nieuwe fietsen werden in 2021 bijna 16 procent minder verkocht dan een jaar eerder (het op een na beste jaar ooit).

