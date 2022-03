Wietske bakt friet bij Pools-Oekraïense grens: ‘Ik wil iets laten zien van de liefde van Jezus’

Wietske van Dorp: 'De hele gemeenschap is in actie gekomen om wat moois neer te zetten.'

Inmiddels wordt er in de frietkar aan de Oekraïense grens gewerkt in heuse ploegendiensten en lossen vrijwilligers - voornamelijk uit Genemuiden - elkaar wekelijks af. Vrijwilliger Wietske van Dorp (33) uit Kampen arriveerde dinsdag in het vluchtelingenkamp.

Hoe ben je betrokken geraakt bij dit initiatief?

‘Mijn vader werd zaterdagavond gebeld met de vraag of hij mee kon helpen. Voor hem lukte het niet, maar ik had wél de mogelijkheid en ruimte. Ik zag de beelden uit Oekraïne en de nood. Juist de afgelopen tijd had ik er voor gebeden dat als de mogelijkheid om te helpen zich zou voordoen, ik zou mogen gaan. In Genemuiden en omgeving speelt dit initiatief heel erg. Maandagochtend waren we daar nog even in de supermarkt om bo..

