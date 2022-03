Angela Merkel merk is beroofd. En niet alleen van haar portemonnee

Angela Merkel is beroofd. Een zakkenroller stal twee weken geleden haar portemonnee toen de oud-bondskanselier in Berlijn-Charlottenburg een supermarkt bezocht. De portefeuille zat in haar handtas, die aan het winkelwagentje hing, meldt Bild. Merkel werd vergezeld door een beveiliger, maar die lette kennelijk niet op haar tas. Op een politiebureau deed ze later aangifte.

Het bericht over de beroving valt extra op, omdat het zo stil is rond de vrouw die zestien jaar lang bondskanselier was en op een gegeven moment zelfs ‘de echte leider van de vrije wereld’ werd genoemd. Ze werd bij wijze van spreken al vóór haar daadwerkelijke vertrek uit de politiek gemist - ook op deze plek.

Inmiddels had Merkel alweer in de schijnwerpers kunnen staan. M..