NBV21 een van de best verzorgde boeken van Nederland

De herziene editie van de Nieuwe Bijbelvertaling is uitgeroepen tot een van de best verzorgde boeken van Nederland uit 2021.

Amsterdam

De NBV21 deelt die eer met 32 andere boeken die door de stichting De Best Verzorgde Boeken zijn gekozen. In totaal stuurden uitgevers en drukkerijen 328 boeken ter beoordeling naar de organisatie. Volgens directeur Esther Scholten zijn de genomineerde boeken ‘met hart en ziel gemaakt.’ Ze onderscheiden zich door een zeer goed ontwerp, sterk opdrachtgeverschap en een kwalitatief hoogstaand grafisch ontwerp, druk en bindwijze’.

Zo is voor de standaardeditie van de NBV21 gebruikt gemaakt van hoogwaarde dundruk. Drukker en uitgever Royal Jongbloed is specialist op dat gebied, aldus Scholten. Het boek is volgens haar prachtig ingebonden. ‘Maar de uitgever heeft het ook aangedurfd om voor ..

