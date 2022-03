Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt gaat vanaf mei een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle provincies. De eerste stop is in het Fries Museum, daarna volgen onder meer het Centraal Museum in Utrecht (juni), het Drents Museum in Assen (augustus), en het Mauritshuis in Den Haag (november). Het Groninger Museum is in april 2023 de laatste bestemming. <

beeld anp

Zeven verdachten vast na vondst cocaïne

De politie en douane hebben zeven verdachten aangehouden na de vondst van 1436 kilo cocaïne in een container in de Rotterdamse haven. Na een melding van een container met verdovende middelen erin, werden de zeven afgelopen donderdag aangehouden op het haventerrein. De verdachten zijn mannen van tussen de 21 en 26 jaar oud. <

Aantal coronagevallen neemt weer snel toe

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt snel toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde woensdag 74.325 positieve tests. Dat zijn er ruim 8000 meer dan een dag eerder. Het is het hoogste aantal positieve tests op een dag sinds 11 februari. Sinds carnaval en de nieuwe versoepelingen van de coronaregels neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. <

Nader onderzoek naar ongeval met 14-jarige

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de omstandigheden rond het dodelijke verkeersongeval waarvan de 14-jarige Tamar uit Marken het slachtoffer werd. Aanleiding daarvoor is de klacht die de nabestaanden hebben ingediend bij het gerechtshof. <

Koningsdag onzeker door oorlog Oekraïne

Of Koningsdag dit jaar in Maastricht zoals gepland doorgaat, is nog niet helemaal zeker. Dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne, liet een woordvoerder van de gemeente Maastricht woensdag weten. Het feest is echter nog niet afgelast, aldus de woordvoerder. ‘Maar we blijven de situatie op de voet volgen.’ <

beeld anp

10 jaar cel voor doodslag in cold case Els Slurink

Jahangir A. (45) is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van de Groningse psychologe Els Slurink in 1997. De vrouw was in haar woning neergestoken. De zaak was jarenlang een cold case. Onder haar vingernagels vond de politie DNA van een onbekende persoon, maar pas na 23 jaar was er een match met A. De rechter gaat uit van doodslag. <

Willem-Alexander naar Oekraïne met Levchenko

Oud-voetballer Evgeniy Levchenko gaat zodra de oorlog voorbij is samen met koning Willem-Alexander naar Oekraïne. Die afspraak maakten de twee dinsdag, toen de koning en koningin Máxima spraken met mensen uit de Oekraïense gemeenschap. Op zijn Instagram bedankte de ex-voetballer het koningspaar voor de ontmoeting: ‘Dank U, Majesteit Willem-Alexander en Máxima voor Uw tijd, Uw solidariteit en de steun aan Oekraïne’.

Internist-hematoloog Kramer is LNAZ-baas

Internist-hematoloog Mark Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, wordt de opvolger van huidig zorgminister Ernst Kuipers als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Daarmee is hij ook meteen net als Kuipers voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS), dat de afgelopen periode volop in het nieuws was door het verdelen van coronapatiënten over de ziekenhuizen om de druk te verdelen. <

VN: mensenrechten in Belarus geschonden

In Belarus zijn rond de omstreden verkiezingen van 2020 in een jaar tijd ten minste 37.000 mensen vastgezet. Dat staat in een woensdag openbaar gemaakt rapport van de mensenrechtenorganisatie van de VN. De mensenrechten van tienduizenden in het land zouden zijn geschonden. Begin maart zaten 1084 mensen vast op grond van politiek gemotiveerde aanklachten. <

Nog geen verplicht vaccin in Oostenrijk

De in Oostenrijk omstreden vaccinatieplicht wordt voorlopig opgeschort. Volgens de minister belast met grondwettelijke zaken, Karoline Edtstadler, is de aantasting van de grondrechten momenteel niet nodig. Het land voerde de verplichting in om mensen zich te laten inenten tegen het coronavirus. De autoriteiten kondigden aan dat ze vanaf 15 maart niet-gevaccineerden gingen vervolgen. Dat is hiermee voorlopig van de baan, melden Oostenrijkse media. <

Misbruikzaak prins Andrew echt ten einde

Aan de misbruikzaak tegen prins Andrew in de Verenigde Staten is definitief een einde gekomen. De tweede zoon van koningin Elizabeth heeft het schikkingsbedrag betaald aan Virginia Giuffre, waarna de rechter volgens Britse media de zaak officieel heeft beëindigd. <

Australië: ‘noodsituatie’ door overstromingen

Australië heeft woensdag de verwoestende overstromingen langs de oostkust tot een nationale noodsituatie verklaard, melden lokale media. Het uitroepen van de noodsituatie, wat wettelijk mogelijk is sinds de verwoestende bosbranden van 2019 in Australië, zal de federale regering de bevoegdheid geven om onmiddellijk extra middelen in te zetten, zoals meer defensiepersoneel. <

beeld anp

Patiënt die varkenshart ontving overleden

De 57-jarige man die twee maanden geleden als eerste mens een hart getransplanteerd kreeg van een genetisch aangepast varken is overleden, meldt het ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore waar de transplantatie plaatsvond. The New York Times sprak vlak na de transplantatie van een ‘medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen’. De patiënt had een ernstige hartziekte en had ermee ingestemd om bij wijze van experiment het hart van een varken te krijgen, nadat hij van verschillende wachtlijsten was verwijderd om een menselijk hart te krijgen. <

Onderzoekers vinden in 1915 gezonken schip

Onderzoekers hebben een in 1915 gezonken schip gevonden voor de kust van Antarctica. Het gaat om de

Endurance van de Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton, wiens mislukte expeditie met het schip wereldberoemd is omdat alle 28 opvarenden het overleefden. <

Nieuwe richtlijnen over abortus van WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nieuwe richtlijnen omtrent abortus uitgevaardigd. Daarmee wil de organisatie de gezondheid van vrouwen beschermen en het aantal onveilige abortussen verminderen. Jaarlijks worden volgens de WHO wereldwijd 25 miljoen abortussen op een onveilige manier uitgevoerd, waardoor elk jaar ongeveer 39.000 vrouwen de ingreep niet overleven. <

Venezuela laat twee Amerikaanse burgers vrij

Venezuela heeft dinsdag ten minste twee gevangengenomen Amerikanen vrijgelaten. De vrijlating volgde op een ontmoeting tussen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en Amerikaanse afgevaardigden in hoofdstad Caracas op zaterdag. Een van de vrijgelatenen was Gustavo Cardenas, een van de zes leidinggevenden van oliemaatschappij Citgo (de ‘Citgo 6’) die in 2017 op beschuldigingen van corruptie werden gearresteerd. <

‘Revolutionaire Garde verliest leden in Israël’

Twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn deze week gedood bij een Israëlische aanval in Syrië, meldt Iran. De twee slachtoffers zijn kolonels bij de militaire elite-eenheid en zouden omgekomen zijn bij een raketaanval in een voorstad van Damascus, schrijft de officiële website van de Revolutionaire Garde. Daar staat ook: ‘Het zionistische regime (Israël) zal boeten voor deze misdaad.’ <

Groente en fruit duurder, maar hoeveel is gissen

De oplopende prijzen voor onder andere gas, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zullen ervoor zorgen dat groente en fruit in de winkels duurder worden. Dat voorspelt branchevereniging GroentenFruit Huis. ‘Hoeveel dat precies is, is nu nog niet te voorspellen’, aldus de organisatie. <

beeld anp

Zwanenberg sluit soep- en knakworstenfabriek

De knakworsten- en soepfabriek van Zwanenberg Food in Voorthuizen gaat dicht. Het bedrijf achter merken als Kips leverworst en paté, Chicken Tonight, Huls-worsten en de soepen en knakworsten van Struik wil de locatie uit kostenoverweging sluiten. Het personeel bij de fabriek hoopt Zwanenberg bij andere locaties aan het werk te kunnen zetten. De fabriek in Voorthuizen biedt werk aan 145 voltijdsmedewerkers. <

Te veel chroom-6 voor deel KLM-personeel

Een klein deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM is in het verleden mogelijk blootgesteld geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij na onafhankelijk onderzoek. Verder onderzoek moet duidelijk maken om hoeveel medewerkers het gaat. Daarbij praat KLM met de vakbonden over een collectieve compensatieregeling. <

Nederlanders tanken nog vaak in eigen land

Nederlanders kiezen er nog niet massaal voor om in het goedkopere België en Duitsland te gaan tanken, nu de benzineprijzen snel stijgen. Volgens de Belangenvereniging Tankstations (BETA) gebeurt dit al langer, maar is, sinds brandstof door de oorlog in Oekraïne snel duurder is geworden, geen duidelijke verandering te zien. De angst is wel dat dit zal gebeuren als België besluit in te grijpen in de brandstofprijzen. <

beeld anp

Supermarkten gaan toch zelf blikjes inzamelen

Supermarkten gaan toch blikjes inzamelen wanneer daar statiegeld op is ingevoerd. Dat meldt Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die in opdracht van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en branchevereniging voor voedselproducenten Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werkt aan een innamesysteem. Het plan was eerder om duizenden inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes vooral buiten supermarkten te plaatsen. <

Gemeentebelasting stijgt met 4 procent

De belastingen die gemeenten heffen zijn sinds 2018 jaarlijks gemiddeld met 4,1 procent gestegen. Het gaat om de belasting die inwoners hun gemeente betalen over de waarde van hun koophuis, voor het ophalen van afval en het gebruik van het riool. <

OM vervolgt Promes voor poging tot moord

Het Openbaar Ministerie gaat voetballer Quincy Promes vervolgen voor poging tot moord. Eerder was de voetballer aangeklaagd voor poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Volgens het OM heeft Promes in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen. Promes speelde op dat moment voor Ajax. <