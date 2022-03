4 miljoen euro voor Noodhulpcluster

Het Christelijke Noodhulpcluster heeft vier miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. ‘Geweldig hoe we de handen ineen hebben geslagen.’ Het christelijk samenwerkingsverband - bestaande uit zeven hulporganisaties - biedt noodhulp zoals opvang, water en voedsel. ‘Het is bijzonder dat we in zo’n korte tijd zoveel geld konden ophalen’, vertelt Siebrand Wierda van Dorcas.

Amersfoort

Dorcas en Kom over en Help zijn al jaren actief in de regio en worden nu ondersteund door ZOA, die experts zijn in het verlenen van noodhulp in rampgebieden. Joël Voordewind van ZOA was vorige week nog op de Hongaars-Oekraïense grens. De oorlog kreeg voor hem een gezicht in de 17-jarige Theresa die hij daar ontmoette. ‘Ze had 28 uur voor de grens gewacht in een bus vol jonge moeders en kleine kinderen. Ze moest haar vader en broer achterlaten in Kyiv. En haar moeder was haar al vooruit gereisd. Ze hield het niet droog toen ze zei dat ze niet wist of ze haar vader ooit nog levend terug zou zien.’ Maar Voordewind zag ook hoopvolle verhalen, zoals dat van een Hongaarse vrouw die elf vluchtelingen in huis had genomen. ‘We brachten ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .