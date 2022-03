Veldbedden in de Jaarbeurs, gastgezinnen die worden gescreend: crisisopvang Oekraïners krijgt razendsnel vorm

Den Haag

Hotelkamers, sporthallen en leegstaande kantoorgebouwen – in diverse gemeenten komt de zoektocht naar geschikte opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne inmiddels op gang.

In de Jaarbeurs Utrecht staan sinds woensdagochtend vierhonderd veldbedden klaar voor vluchtelingen. ‘De eerste familie loopt net binnen’, zei burgemeester Sharon Dijksma telefonisch vlak nadat de deuren waren geopend. Maar de toeloop is nog onvoorspelbaar. Tegen het einde van de middag is het nog lang niet vol. ‘Liever een lege Jaarbeurs dan een volle stationshal’, aldus Dijksma. Ze verwacht dat het niet lang meer duurt voordat vluchtelingen op Utrecht Centraal aankomen, een van de grootste spoorknooppunten in Nederland.

In de stationshal is alvast een inf..

