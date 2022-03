Hoe voer je een goed geloofsgesprek? ‘Het gaat niet om de voors en de tegens’

Tim Thijs Ketting (29) is eindredacteur van Move Community, een social media platform dat inspirerende geloofsvideo’s maakt. Vandaag komt seizoen twee online van What’s the difference?, een serie waarin een christen en een niet-christen die in hetzelfde schuitje zitten met elkaar in gesprek gaan. Ketting is gespreksleider en wordt er elke keer toegewerkt naar de vraag: wat is het verschil tussen ons?

Waarom is er gekozen voor de vraag wat de verschillen zijn, in plaats van de overeenkomsten?

‘Omdat er behoefte is bij de jonge gelovigen om te weten hoe zij verschil kunnen maken. Moet ik anders zijn als christen? We vonden mooi om het gesprek vanuit die gelijkwaardigheid aan te gaan, maar in het gesprek wordt altijd duidelijk dat de ene leeft met God, en in geloof leven maakt verschil. Tegelijkertijd zie je dat de christen en de niet-christen elkaar inspireren. Daar vraag ik naar, en bij die vraag drijven ook de verschillen boven.’

Welke mensen komen er aan bod?

‘We hebben acht afleveringen, de laatste is een special. In de eerste aflevering hebben we klimaatactivisten, we hebben twee mensen die PTSS hebben al..

