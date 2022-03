Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland is uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook ‘het menselijke leed van de Oekraïense bevolking’ speelt mee, zo meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Het paar zou van 16 tot en met 18 maart een bezoek brengen aan Griekenland. <

Nauwelijks nog nieuwe boosterprikken gezet

Iets minder dan 48.000 mensen hebben in de afgelopen week een boosterprik tegen het coronavirus gehaald. Dat is het laagste aantal sinds november. Voor de achtste week op rij daalt het aantal nieuwe oppepprikken. In de afgelopen maanden hebben bijna 8,87 miljoen volwassen Nederlanders de boosterprik gekregen. <

Chauffeur omgekomen door busongeval Elburg

Een 68-jarige buschauffeur is dinsdag in Elburg om het leven gekomen door een ongeval met de touringcar die hij bestuurde. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer kwam uit Elspeet. De politie doet onderzoek naar het ongeval. <

Weertenaren vast na vondst crystal-methlab

De politie heeft in Weert drie mannen van 51, 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een crystal-methlab. De drie werden dinsdagochtend vroeg in hun woning opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zei een woordvoerder van de politie. De politie viel dinsdag op zes plaatsen binnen in Weert. Daarbij nam de politie twee vuurwapens, veel contant geld, dure horloges en sieraden in beslag, evenals spullen die wellicht verband houden met drugshandel. <

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

De mogelijkheid voor ouders om hun kinderen een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning, wordt volgend jaar flink ingeperkt. Het maximale bedrag gaat omlaag van 106.671 euro naar 27.231 euro, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit). In 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, helemaal. De afschaffing van de jubelton behoort tot de afspraken uit het coalitieakkoord. <

OM: getuigen in zaak De Punt niet beïnvloed

Medewerkers van het ministerie van Defensie hebben mariniers die als getuige gehoord zijn in de zaak rond de treinkaping bij De Punt niet beïnvloed. Nabestaanden van twee gedode treinkapers hadden aangifte tegen Defensie gedaan, maar het Openbaar Ministerie concludeert ‘na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche’ dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. De aangifte is geseponeerd. <

Man die tweette over galg naar politierechter

Een 38-jarige man uit Heemskerk moet voor de politierechter verschijnen vanwege een tweet waarin hij dreigende taal uitte, gericht aan toenmalig coronaminister Hugo de Jonge bij een foto van een galg. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van bedreiging met de dood. De galg was te zien tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid op zondag 3 oktober in Amsterdam. Een van de betogers had deze bij zich. <

Prijsstunt benzinepomp leidt tot verkeersinfarct

Een prijsstuntactie bij een benzinepomp van TinQ in Berkel en Rodenrijs heeft dinsdagmiddag voor een verkeersinfarct gezorgd, meldt de ANWB. Volgens de verkeersdienst stond de ‘hele gemeente vast’ en liep de vertraging op tot een uur. De politie kwam er aan te pas om de enorme toeloop in goede banen te leiden. TinQ viert deze week zijn twintigjarige jubileum door op bepaalde tankstations een uur lang de brandstofprijzen flink omlaag te gooien. <

Celstraffen voor oud-leden pedovereniging

Twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden. Het duo zette jarenlang de pedoclub voort, terwijl de Hoge Raad die al in 2014 als illegaal had bestempeld. Het Openbaar Ministerie eiste een jaar cel. <

‘Laat veroordelingen Marco Kroon in stand’

De veroordelingen van majoor Marco Kroon voor onder meer wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent, kunnen in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, is eind 2020 door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro. Hij was het niet eens met de veroordeling en tekende cassatie aan. <

Patriot-raketten in Slowakije voorbereid

Nederland gaat samen met Duitsland de plaatsing van Patriot-raketten in Slowakije voorbereiden. Dat gebeurt op verzoek van de NAVO. Defensieminister Kajsa Ollongren zei na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne dat daarover een principebesluit is genomen. <

Kandidaten van 14 tot 90 voor raadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende week doen kandidaten van alle leeftijden mee. Zo kun je stemmen op een 14-jarige, maar ook op een 90-jarige kandidaat. De jongste lijsttrekker die meedoet is de 16-jarige Oliver Heming uit Winterswijk. Minderjarigen mogen volgens de Kieswet op een kandidatenlijst gezet worden en ook gekozen worden, mits zij 18 worden gedurende de zittingsperiode van de gemeenteraad waarvoor wordt gestemd. <

Hogere uitkering betaald ouderschapsverlof

De uitkering van het betaald ouderschapsverlof gaat omhoog van 50 procent naar 70 procent van het dagloon, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De verhoging gaat vanaf 2 augustus dit jaar in, aldus het wetsvoorstel waar het kabinet dinsdag mee kwam. Met het plan wil het kabinet de drempel verlagen om ouderschapsverlof op te nemen, aldus Van Gennip. <

Brussel wil nepnieuws met sancties voorkomen

De Europese Unie moet verspreiders van nepnieuws over de hele wereld voortaan kunnen straffen, vindt de Europese Commissie. Wie zich daaraan schuldig maakt, zou moeten vrezen voor een inreisverbod en de bevriezing van zijn Europese tegoeden. Hoge buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell werkt aan een nieuw arsenaal van strafmaatregelen die de EU kan inzetten. <

Voormalig voorzitter Lagerhuis verbannen

De voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, wordt verbannen uit het parlementsgebouw omdat hij zich tijdens zijn voorzitterschap zou hebben misdragen. Een onderzoekscommissie oordeelde dat hij zich schuldig maakte aan pesterijen en intimidatie van personeelsleden, berichtte Sky News. Bercow was van 2009 tot 2019 de voorzitter. <

Griekse premier gaat op bezoek bij Erdogan

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gaat zondag bij de Turkse president op bezoek. Aanleiding is de oorlog in Oekraïne, aldus Griekse en Turkse media. De twee landen hebben een erg gespannen relatie door hun bloedige geschiedenis, voortdurende grensconflicten en de status van Cyprus. <

21 doden in Australië door overstromingen

Het dodental door de overstromingen aan de oostkust van Australië blijft oplopen. Tot nu toe zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen als gevolg van het aanhoudende noodweer. Dinsdag werden de lichamen van een 67-jarige vrouw en haar 34-jarige zoon gevonden. Daarmee is het dodental in de deelstaat New South Wales gestegen tot acht. In de noordelijker gelegen deelstaat Queensland vielen al dertien doden als gevolg van het noodweer. <

VN-mensenrechtenchef bezoekt Xinjiang in mei

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet brengt in mei een bezoek aan China en zal dan naar onder meer de regio Xinjiang gaan. Met het Aziatische land zijn afspraken gemaakt voor het bezoek dat eerder dit jaar al werd aangekondigd. China wordt ervan beschuldigd in Xinjiang op grote schaal de mensenrechten van Oeigoeren en andere moslimminderheden te schenden. De Verenigde Naties willen al langer een bezoek brengen aan de regio, maar hadden nog geen toestemming van Peking. <

Maduro: Venezuela blijft praten met VS

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een agenda vastgesteld voor toekomstige gesprekken met de Verenigde Staten, zei hij maandag in een televisietoespraak. Zaterdag vond voor het eerst in jaren een ontmoeting plaats tussen Maduro en Amerikaanse afgevaardigden en volgens Maduro zullen er meer volgen, al gaf hij geen data. <

Moderna werkt aan vijftien vaccinaties

Biotechnologiebedrijf Moderna, dat een mRNA-vaccin tegen COVID-19 heeft ontwikkeld, zegt aan vijftien andere vaccins te werken tegen virussen die het potentieel hebben een nieuwe pandemie te veroorzaken. De nieuwe vaccins richten zich onder meer op de virussen die dengue (knokkelkoorts), ebola en malaria veroorzaken. Ook zegt het bedrijf dat het z’n octrooi voor het coronavaccin in 92 arme en middeninkomenslanden niet af zal dwingen. <

Adviesprijs diesel stijgt in dag tijd met 11 cent

Automobilisten moeten naar verwachting woensdag gemiddeld ruim 11 cent meer voor een liter diesel gaan betalen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers stijgt de adviesprijs van de brandstof gemiddeld richting de 2,30 euro per liter. Ook de prijs van benzine gaat omhoog, ongeveer naar de 2,50 euro per liter. Dat zou neerkomen op een gemiddelde stijging van de adviesprijs van bijna 4 cent in een dag tijd. <

Wereldwijde uitstoot van CO 2 bereikt record

De wereldwijde CO 2 -uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar met 6 procent gestegen naar een nieuw record, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De toename van 6 procent of 2 miljard ton CO 2 was de grootste ooit gemeten. De heropstart van de wereldeconomie na de coronapandemie en de toegenomen afhankelijkheid van kolen daarbij speelde een grote rol. <

LEGO profiteert opnieuw van coronapandemie

LEGO heeft vorig jaar ruim een kwart meer verkocht aan kleurige bouwblokjes en aanverwante producten. Dat kwam volgens de Deense speelgoedmaker door de coronapandemie, waarin mensen door lockdowns meer thuis waren en meer LEGO kochten, en het uitkomen van nieuwe modellen om te bouwen. De best verkopende producten van het afgelopen jaar waren onder meer de LEGO City-series, met daarin bijvoorbeeld brandweer- en politievoertuigen. <

Plasticproductie minder door hoge olieprijs

De productie van plastic wordt geraakt door de oplopende olieprijzen. Zo heeft in Azië een groot aantal petrochemische producenten, die grondstoffen maken voor kunststoffen, de productie verlaagd. <