Meer corona door horeca en carnaval

Bilthoven

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt snel toe, na weken van daling. Dat komt door de versoepelingen van de coronaregels, die samenvielen met carnaval. Vooral in de regio’s waar mensen carnaval vieren, stijgt het aantal positieve testuitslagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 439.775 positieve tests, een toename van bijna 79 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames steeg licht. In totaal belandden 1171 mensen in een ziekenhuis met corona, tegen 1118 een week eerder.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .