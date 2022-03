Jesse Frederik wint Anne Vondelingprijs

Den Haag

De Correspondent-journalist Jesse Frederik is de winnaar van de Anne Vondelingprijs 2021 voor zijn artikelenreeks over de toeslagenaffaire. De jury prijst Frederik om zijn stukken, waarin hij soms tegen de stroom inging. ‘Hij houdt in zijn scherpe analyses alle spelers de spiegel voor, inclusief de media die zo’n belangrijke rol in de toeslagenaffaire speelden’, aldus de jury. ‘De jury prijst de wijze waarop Frederik in zijn stukken de ontstane knoop heeft trachten te ontwarren.’ De Anne Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-Kamervoorzitter Vondeling (1916-1979).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .