2,2 miljoen kijkers actieshow Giro555

Amsterdam

Het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne, dat maandagavond op meerdere zenders te zien was, heeft ruim 2,2 miljoen kijkers getrokken. Het was daarmee na het NOS Journaal het best bekeken programma van de avond. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De meeste kijkers – ruim 1,4 miljoen – schakelden in op NPO1. De andere kijkers zagen het programma via RTL4 en SBS6. In totaal zagen meer dan vijf miljoen mensen een stukje van de show. Gedurende de actiedag is zo’n 85 miljoen euro opgehaald voor Giro555, waarmee de teller in totaal op ruim 106 miljoen euro is gekomen. Het kabinet heeft 15 miljoen euro bijgelegd.

