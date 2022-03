Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent

De uitkering van het betaald ouderschapsverlof gaat vanaf 2 augustus omhoog. In de negen weken die ouders kunnen opnemen, krijgen zij recht op maximaal 70 procent van het loon. Dat was eerder nog 50 procent.

Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken kondigt de hogere uitkering aan in een brief aan het parlement. De verhoging was al aangekondigd in het regeerakkoord. Eerder drong de Eerste Kamer op initiatief van GroenLinks al aan op de hogere uitkering.

Op 2 augustus wordt het lange ouderschapsverlof van kracht. Dat is een gevolg van een Europese richtlijn waarmee Nederland drie jaar geleden heeft ingestemd. De negen weken betaald verlof moeten worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Door de hogere uitkering hoopt het kabinet dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Als de negen weken niet volledig worden opgenomen, kan het restant later als onbetaald verlof worden ingezet.

Er zit wel een maximum aan de uitkeringen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .