Giro 555 haalt 106 miljoen euro op voor Oekraïne

Hilversum

Hiermee krijgt de Nederlandse burgerhulp voor de oorlog een tweede dimensie. Gedurende de eerste week na het begin van de Russische invasie vonden er vooral inzamelingen van dekens en andere noodpakketten plaats. Het ingezamelde geld wordt verdeeld over elf Nederlandse hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Kerk in Actie. Het is nog moeilijk te zeggen waar het precies heen gaat, maar het voorzien in basisbehoeften staat voorop. Zo zetten de hulporganisaties gaarkeukens op langs vluchtroutes, delen ze zeep en maandverband uit, richten ze schuilplaatsen in en financieren ze mobiele medische posten. Ook bieden veel organisaties ‘psychosociale hulp’ aan slachtoffers.

Noodhulp bieden in een oorlog is niet makkelijk door een gebrek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .