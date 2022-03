Benzineprijs stijgt met ruim zes cent

Eindhoven

Tanken wordt dinsdag weer fors duurder als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) stijgt met meer dan 6 cent en zal dan uitkomen op meer dan 2,40 euro, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Bij enkele maatschappijen wordt die zelfs 2,45 euro per liter. Voor een liter diesel is de stijging naar verwachting nog iets groter, met gemiddeld 8 cent. De gemiddelde adviesprijs komt daar dan uit rond de 2,15 euro per liter. De prijzen stegen voor het weekend ook al flink, doordat aardolie flink duurder is geworden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .