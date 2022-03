Prijsstijgingen helpen oliebedrijven

Amsterdam

Olie- en gasbedrijven waren maandag grote stijgers op de lager gesloten Europese beurzen. Door de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne gingen veel aandelen in de uitverkoop. De prijzen voor olie en gas gingen echter omhoog na berichten dat de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten overwegen Russische olie te boycotten. Shell stond daardoor met afstand bovenaan in de Amsterdamse AEX-index. Dat aandeel werd 7,5 procent meer waard. Ook branchegenoten als BP (plus 3,8 procent in Londen), TotalEnergies (plus 0,9 procent in Parijs), Eni (plus 4,3 procent in Milaan) en Repsol (plus 4,2 procent in Madrid) behoorden tot de grote winnaars. Brentolie werd 4,7 procent meer waard en kostte 123,71 dollar voor een vat van 159 liter..

