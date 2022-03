Steeds meer opvang voor Oekraïners

Nijmegen

Initiatieven om Oekraïense vluchtelingen bij Nederlanders thuis onder te brengen, hebben al duizenden aanmeldingen opgeleverd. Bij Room for Ukraine hebben zich inmiddels genoeg mensen aangeboden om circa 5000 mensen tijdelijk te huisvesten, laat initiatiefnemer Louis de Mast weten. ‘We hebben de eerste matches gemaakt’, vertelt hij. Dat gaat nu nog om een handvol mensen. Grote aantallen vluchtelingen worden later verwacht. ‘Misschien had Rutger Bregman wel gelijk en deugen de meeste mensen inderdaad’, verwijst De Mast naar het boek De meeste mensen deugen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .