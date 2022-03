VWS adviseert: één doosje jodiumtabletten per klant

Apothekers en drogisten mogen maar één doosje jodiumtabletten per klant verkopen. Dat adviseert het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Den Haag

De vraag naar jodiumpillen bij apothekers en drogisten is sinds vorige week toegenomen, nadat de Russische president Vladimir Poetin opdracht had gegeven nucleaire wapens in een hogere staat van paraatheid te brengen wegens diens oorlog met Oekraïne.

‘We willen hamsteren voorkomen, zoals dat destijds met toiletpapier gebeurde’, aldus een woordvoerder van het ministerie van VWS. Aan het begin van de coronacrisis vlogen de rollen toiletpapier de deur uit en keken andere klanten tegen legen schappen aan. ‘Er is nu geen aanleiding om jodiumtabletten in huis te halen’, benadrukt de woordvoerder. ‘Preventief innemen ervan kan zelfs schadelijke lichamelijke gevolgen hebben. Waarom zou je nu pillen in huis halen als het niet nodig is?’ Al..

