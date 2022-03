Meerderheid voor abortuspil via huisarts

Een kleine meerderheid van de huisartsen (58,3 procent) is bereid de abortuspil voor te schrijven, als dat wettelijk mogelijk wordt in Nederland. Echter, slechts 15,7 procent voelt zich ‘capabel’ dat te doen.

Dat blijkt uit voorlopige resultaten van wetenschappelijk onderzoek, verricht in opdracht van abortusorganisatie Women on Waves. Voor het onderzoek waren 575 huisartsen uitgenodigd mee te doen, hiervan deden er uiteindelijk 127 mee. Hierin zat een oververtegenwoordiging van vrouwen en artsen uit Noord-Holland en Utrecht. ‘Getalsmatig is het niet volledig representatief, maar het geeft een goede indicatie’, meldde medeauteur en huisarts Peter Leusink maandag in NRC Handelsblad.

Van de respondenten geeft 76 procent aan zich op dit moment niet gekwalificeerd te voelen de abortuspil voor te schrijven. Slechts 15,7 procent verklaart zichzelf 'capabel genoeg' om de pil voor te schrijven.

