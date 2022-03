Aquarel Mondriaan ontdekt

Den Haag

Het werk uit 1904 werd onlangs aangeboden ter beoordeling door een veilinghuis in het Zweedse Stockholm. Barn doors of a Brabant farm building blijkt inderdaad van de hand van de beroemde kunstenaar te zijn. Hij maakte het tijdens een retraite in Brabant. Volgens het RKD is de aquarel van schuurdeuren destijds gekocht door een broer van Mondriaans toenmalige verloofde. Hij emigreerde later naar Zweden en nam het werk mee. Tot 1979 bleef het in de familie, tot het werd geschonken aan Zweedse vrienden. In mei komt het onder de hamer bij veilinghuis Bukowskis in Stockholm. Mondriaan verbleef in 1904 een jaar in het Brabantse Uden. Hij schilderde diverse plekken in de omgeving. De schuurdeuren zijn volgens het RKD vermoedeli..

