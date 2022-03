Douwe Bob blaast boekpresentatie af

Amsterdam

Douwe Bob heeft de boekpresentatie van Sid Lukkassen in zijn café in Amsterdam afgeblazen. De zanger had zich niet verdiept in het werk van de schrijver en filosoof, die banden heeft met de politieke partij Forum voor Democratie. ‘Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukkassen’, schrijft Douwe Bob op Twitter. ‘Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf. Excuses.’ De presentatie van het boek Wees Afgrondelijk! zou volgende week maandag plaatshebben.

