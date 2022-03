GGD’s maken zich op voor leegloop na corona, maar hoe blijven zij klaar voor een volgende crisis?

Nu de omikronpiek over zijn hoogtepunt is, maken de GGD’en zich op voor een omslag. GGD-voorzitter André Rouvoet: ‘Je kunt niet een paar duizend mensen in dienst houden voor een mogelijke pandemie in 2028.’

Den Haag

Voor GGD-medewerkers is het vaak hollen of stilstaan. Namen zij enkele weken nog zo’n 150.000 coronatests per dag af, begin vorige week was dat nog maar een derde daarvan. Na een in het zuiden uitbundig gevierd carnaval is het weer drukker in de GGD-teststraten.

Die opleving van het virus verbaast GGD-voorzitter André Rouvoet niet, zegt hij in het Utrechtse onderkomen van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Met de opening van de samenleving zou het zomaar een laatste stuiptrekking kunnen zijn van de pandemie. Corona is steeds meer naar de achtergrond gedrongen en de 25 regionale gezondheidsdiensten maken zich op voor een grote omslag: het moment dat het kabinet zegt dat corona niet langer een pandemie is, maar een endemi..

