De propvolle streamingmarkt dijt verder uit in de strijd om de kijker

HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia, is sinds dinsdag ook in Nederland actief. Wat betekent de versplintering van het online aanbod van films en series voor de kijker?

HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia, is sinds dinsdag ook in Nederland actief. Wat betekent de versplintering van het online aanbod van films en series voor de kijker?

Amersfoort

In een toch al overvolle markt meldt zich een nieuwe speler. Streamingdienst HBO Max start dinsdag in Nederland. Inmiddels zijn tientallen streamingdiensten actief die strijden om de aandacht van de kijker. Wie alles wil zien, is vele tientallen euro’s per maand aan abonnementskosten kwijt. De onbetwiste marktleider is nog altijd Netflix, gevolgd door Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video.

‘Op termijn moet HBO Max een plek in de top drie veroveren’, stelt woordvoerder Carien Vugteveen. Bang dat de markt verzadigd is, is ze niet. ‘Dat het aanbod aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .