Nederland zamelt weer ‘bergen hulpgoederen’ in

Daniël van der Leer is directeur van de hulporganisatie Christian Refugee Relief

‘Vorige week ben ik een paar dagen aan de Pools-Oekraïense grens geweest. Daar zag ik waanzinnig grote bergen hulpgoederen. Het is aan de ene kant hartverwarmend om te zien hoe graag mensen de Oekraïners willen helpen, maar er is ook een keerzijde. Vuilniszakken vol ongesorteerde kleding leiden tot chaos. Ik roep mensen daarom op: kom niet op eigen houtje spullen brengen naar de grens, maar haak aan bij organisaties die de weg weten en weten wat nodig is.

Wij zijn met Christian Refugee Relief al jarenlang actief op het gebied van humanitaire hulp en kennen mensen ter plaatse. In de afgelopen week hebben we onderzocht wat de beste ma..